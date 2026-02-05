A Lonate Pozzolo, il giudice ha deciso di non mandare in carcere Rayan Massa, il figlio del rapinatore. Per ora, l’uomo resta agli arresti domiciliari. La decisione arriva dopo l’udienza di oggi, dove si è discusso del suo ruolo e delle accuse a suo carico. Nessuna cella, almeno per il momento, per Rayan, che dovrà continuare a stare in casa in attesa di sviluppi.

Lonate Pozzolo (Varese), 5 febbraio 2026 - Nessun ingresso in cella, almeno per ora, per Rayan Massa. Il 18enne, incensurato, figlio di Adamo Massa — il rapinatore di 37 anni morto dopo essere stato ferito durante il colpo del 14 gennaio scorso a Lonate Pozzolo — oggi è tornato libero, seppur con forti limitazioni. Il fermo nei suoi confronti è stato convalidato, ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione immediata, applicando la misura degli arresti domiciliari. La versione di Rayan, il figlio complice del ladro ucciso dal padrone di casa: “C’ero ma sono rimasto fuori” Una decisione arrivata al termine dell’ udienza di convalida che si è svolta nella mattinata di mercoledì 4 febbraio davanti al gip del tribunale di Busto Arsizio, Anna Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lonate Pozzolo, niente carcere per il figlio del rapinatore: Rayan Massa ai domiciliari

