Arte e riqualificazione urbana | murales live e inaugurazione dell’Area Nocelle

Domenica 19 aprile 2026, nella località Nocelle, si svolgerà un evento che coinvolge arte e riqualificazione urbana. La giornata inizierà alle ore 10 con murales realizzati dal vivo e proseguirà con l’inaugurazione di un’area recentemente riqualificata. L’evento mira a valorizzare il territorio attraverso attività artistiche e interventi di rigenerazione degli spazi pubblici. La manifestazione coinvolgerà artisti, cittadini e rappresentanti istituzionali.

Si terrà domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 10, in località Nocelle, una giornata dedicata all’arte, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Cicerale, vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione... Leggi anche: Campi Flegrei, inaugurazione dell’area ammassamento soccorsi a Bacoli Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cicerale – Giornata di arte e rigenerazione a Località Nocelle; Cicerale si rifà il look: tra street art e fitness, inaugura la nuova Area Nocelle. MUVE Mestre: arte e riqualificazione urbana«Mestre sta diventando sempre più un centro per l’arte e la cultura contemporanea, grazie al consolidamento e rinnovamento degli spazi urbani restituiti alla collettività», ha affermato il Sindaco ... exibart.com Scampia, completata la nuova stazione. Arte, riqualificazione e nuovi servizi. De Luca: un esempio di rinascita urbana16/12/2019 - Si è concluso il rifacimento della stazione EAV di Piscinola-Scampia: un investimento dal valore complessivo di 41 milioni di euro, avviato nel 2017, dopo ben 7 anni di blocco per ... regione.campania.it Cicerale si colora d'arte! Domenica 19 aprile vi aspettiamo in Località Nocelle per una giornata speciale dedicata alla bellezza e al benessere. Murales dal vivo con gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna. Inaugurazione dell'Area Nocelle: riqua - facebook.com facebook Domenica 19 aprile gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna realizzano due opere murali e il Comune inaugura l’area riqualificata con nuova zona fitness, valorizzando la fontana storica e rilanciando il territorio. x.com