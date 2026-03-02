Campi Flegrei inaugurazione dell’area ammassamento soccorsi a Bacoli

A Bacoli è stata inaugurata un’area dedicata all’ammassamento dei soccorsi nei Campi Flegrei. Durante l’evento, sono stati effettuati test operativi con la partecipazione di Protezione Civile, istituzioni locali e forze impegnate nella gestione delle emergenze. La nuova struttura è stata messa a disposizione per migliorare le capacità di risposta in caso di eventuali emergenze nell’area vulcanica.

