Curiosità OrtoRomi rilancia la linea Pausa Pranzo

La Cooperativa Agricola OrtoRomi ha deciso di rilanciare la linea Pausa Pranzo, una gamma di insalate fresche preparate con verdure provenienti da filiera corta e controllata. Le insalate sono realizzate utilizzando ingredienti di alta qualità e includono già il dressing. La linea è stata riproposta dopo una fase di rinnovamento e si rivolge a chi cerca pasti pronti e gustosi per la pausa.

La Cooperativa Agricola OrtoRomi rilancia la linea Pausa Pranzo, insalate fresche preparate con verdure di prima scelta provenienti da filiera corta e controllata – conferite dalle 50 aziende agricole socie della Cooperativa – e con ingredienti selezionati di alta qualità; con il dressing incluso.