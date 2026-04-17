Arriva il Falco vigila sulla sosta vietata usando l' intelligenza artificiale
A Como, gli ausiliari del traffico sono stati dotati di un nuovo strumento chiamato
Dopo il Cerbero, rilevatore di parcheggi irregolari attivo da oltre un anno per le strade di Roma, arriva un nuovo strumento di accertamento delle infrazioni stradali aiutato dall'intelligenza artificiale. Si chiama Falco, e verrà utilizzato dalla polizia municipale di Como per verificare che le vetture parcheggiate nel territorio cittadino siano in regola con l'eventuale pagamento della sosta. Per farlo, il Falco scansiona con una telecamera a infrarossi le targhe delle vetture posteggiate, alla ricerca di eventuali irregolarità. Oltre alla verifica del pagamento della sosta, può anche accertarsi che una vettura ferma su un parcheggio a strisce gialle, riservato quindi ai residenti, goda effettivamente del diritto di sostarvi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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