Un nuovo progetto di intelligenza artificiale mira a combattere la solitudine degli anziani lasciati a casa da soli. La causa è il crescente numero di persone anziane che vivono senza assistenza costante, spesso in appartamenti isolati. L’obiettivo è introdurre strumenti digitali che facilitino il contatto con familiari e operatori, portando servizi e supporto direttamente nelle loro case. Si tratta di un sistema che utilizza la tecnologia per avvicinare le persone, senza sostituirle, e per creare un senso di comunità tra gli anziani e il mondo esterno.

Il cuore del progetto è un’idea semplice e rivoluzionaria insieme: usare l’ intelligenza artificiale non certo per sostituire, ma per rafforzare le relazioni umane e portare servizi e comunità dentro le case, anziché le persone verso i servizi. Albosaggia e Caiolo lanciano " Restare vicini ", il laboratorio montano contro la solitudine degli anziani. Se finanziato, il progetto prenderà avvio nel gennaio 2027 e si svilupperà fino al 2030. I due Comuni e la Fondazione Albosaggia con la partnership scientifica dell’Università di Bergamo lo hanno formalmente candidato a Fondazione Cariplo, nell’ambito del Bando Emblematici 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziani a casa soli, arriva l’intelligenza artificiale

In Albosaggia e Caiolo, due piccoli comuni della Valtellina, le amministrazioni hanno deciso di usare l’intelligenza artificiale e i robot per aiutare gli anziani soli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Chi comanda a casa Scopri la verità!

Argomenti discussi: Anziani a casa soli, arriva l’intelligenza artificiale; Marche, caregiver lasciati soli: I sostegni non bastano, ora servono più risorse. Gruppo Solidarietà: Solo il 17% degli anziani non...; Anziani meno soli con il braccialetto; Gli anziani, le vittime dimenticate della guerra in Ucraina.

Anziani a casa soli, arriva l’intelligenza artificialeIl cuore del progetto è un’idea semplice e rivoluzionaria insieme: usare l’intelligenza artificiale non certo per sostituire, ma per ... ilgiorno.it

Mobilità anziani e disabili. 7 semplici ausili che aiutano a sollevarsi e spostarsi in casa da soli o con il caregiverDalle maniglie per sollevarsi dal letto ai sollevatori per wc, passando per il cuscino che aiuta a sedersi e alzarsi, fino al verticalizzatore attivo, una carrellata di ausili per vivere meglio la ... disabili.com

Cohousing per anziani, nuova casa condivisa nel V municipio: inaugurato il centro di via Altobelli https://www.lacapitale.it/articolo/cohousing-per-anziani-nuova-casa-condivisa-nel-v-municipio-inaugurato-il-centro-di-via-altobelli facebook