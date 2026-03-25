Una giovane donna straniera è stata arrestata a Marghera, vicino Venezia, con l’accusa di aver tentato di rubare capi di abbigliamento dal valore di circa 900 euro in un negozio. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’operazione, recuperando la merce prima che potesse essere portata via. L’arrestata è stata condotta in caserma per le procedure di rito.

Un arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Venezia nel pomeriggio di lunedì quando una giovane donna straniera è stata fermata per tentato furto in concorso all’interno di un negozio di un centro commerciale di Marghera. La donna è stata trovata in possesso di diversi capi di abbigliamento ancora dotati di placca antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 900 euro. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione di furto in atto. Tentato furto a Marghera Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì, quando la Squadra Volante della Questura di Venezia è intervenuta prontamente presso un centro commerciale di Marghera, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso in un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta un furto in un negozio di abbigliamento a Marghera vicino Venezia, recuperati capi per 900 euro

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