Arrestato hacker responsabile di attacchi informatici agli istituti bancari

Nella giornata di mercoledì, un individuo è stato arrestato in relazione a diversi attacchi informatici contro istituti bancari. L'arresto fa seguito a un'indagine condotta dalla Procura di Napoli, che ha approfondito le modalità e le responsabilità di questi attacchi. Le autorità hanno sequestrato apparecchiature e documenti riconducibili all’arrestato. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

"> a cura di Gianni Vigoroso mercoledì 15 aprile 2026 alle 14:20 Indagine della Procura di Napoli su attacchi informatici a banche. La Procura della Repubblica di Napoli ha avviato un’importante attività di indagine che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Questa azione, richiesta dalla sezione Cybersicurezza della Procura, segue la scoperta di attacchi informatici mirati a diverse filiali bancarie della zona. L’indagine ha preso avvio grazie alle segnalazioni di alcuni funzionari di banca che, insospettiti da un persistente ronzio durante le loro ore di lavoro, hanno iniziato a mettere in discussione la sicurezza dei loro ambienti di lavoro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Arrestato hacker responsabile di attacchi informatici agli istituti bancari. Notizie correlate Dalla diplomazia agli attacchi hacker, da dove passa la nuova pressione russa su RomaUna politica da kolkhoz (termine di sovietica memoria che indicava le fattorie collettive nate in massa nel territorio dell’Urss nel periodo compreso... ‘Gli attacchi hacker capitano solo agli altri’: l’illusione che costa cara alle imprese secondo il capo di Tinexta CyberAndrea Monti, ospite della puntata di Money Vibez, è Direttore Generale di Tinexta Cyber, la business unit del gruppo Tinexta dedicata alla sicurezza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hackerati i PC di varie banche: ma è un problema di modello di sicurezza; Napoli, attacchi hacker alle banche: così era riuscito a introdursi nelle filiali, arrestato; Il fantasma delle banche incastrato da un ronzio nel server: così è stato arrestato l'hacker delle chiavi false; Omicidio a Induno Olona, un arresto: 30enne ucciso per piccoli debiti. Arrestato hacker responsabile di attacchi informatici agli istituti bancari.Questa operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro il crimine informatico, un ambito in continua evoluzione. Gli attacchi informatici alle banche non solo compromettono la ... napolipiu.com Hacker arrestato per attacchi informatici a banche: intercettazioni illecite e frode digitale sventate a NapoliUn hacker è stato arrestato ai domiciliari per aver effettuato attacchi informatici a diverse filiali bancarie, intercettando credenziali e manipolando sistemi informatici. lamilano.it Hacker arrestato per attacchi informatici a banche: intercettazioni illecite e frode digitale sventate a Napoli Un hacker è stato arrestato ai domiciliari per aver effettuato attacchi informatici a diverse filiali bancarie, intercettando credenziali e manipolando siste facebook