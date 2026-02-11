Gli attacchi hacker non risparmiano nessuno. Andrea Monti, direttore generale di Tinexta Cyber, spiega che molte imprese credono di essere fuori pericolo, ma si sbagliano di grosso. Oggi, la sicurezza digitale deve essere una priorità reale, perché nessuno è immune. Monti avverte che sottovalutare il rischio può costare caro, anche alle aziende più grandi e attente.

Andrea Monti, ospite della puntata di Money Vibez, è Direttore Generale di Tinexta Cyber, la business unit del gruppo Tinexta dedicata alla sicurezza informatica, che oggi presidia i perimetri digitali di centinaia di aziende italiane e internazionali. Il gruppo Tinexta conta circa 3.200–3.300 persone, ha una base fortemente italiana con sedi principali tra Roma e Milano e una presenza diffusa sul territorio con 13 sedi, da Padova (oltre 300 persone) a Torino, Roma, Bologna, Lecce, oltre a una grande presenza a Parigi. Tinexta si sviluppa su tre macro-aree: cyber security (Tinexta Cyber), digital trust (InfoCert, con servizi come PEC e SPID) e Innovation Hub, che supporta le imprese nell’accesso alla finanza agevolata per progetti di innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Gli attacchi hacker capitano solo agli altri’: l’illusione che costa cara alle imprese secondo il capo di Tinexta Cyber

