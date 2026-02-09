Roma si trova sotto pressione dalla Russia, che utilizza strumenti diversi per far sentire la propria voce. Dopo le tensioni diplomatiche, aumentano anche gli attacchi hacker contro le istituzioni italiane. La politica europea sembra passare da una posizione di stallo a una strategia più aggressiva, mentre le autorità italiane continuano a ignorare le preoccupazioni dei cittadini. La situazione sembra complicarsi giorno dopo giorno, con Roma che fatica a trovare una risposta efficace.

Una politica da kolkhoz (termine di sovietica memoria che indicava le fattorie collettive nate in massa nel territorio dell’U nel periodo compreso tra le due guerre mondiali), quella dell’Europa occidentale, colpevole di aver fatto precipitare i rapporti tra Russia e Italia “a una profondità da fossa delle Marianne”, con le autorità italiane che preferiscono assumere una “posizione da struzzo” ignorando l’opinione dei propri cittadini. A rilasciare queste dichiarazioni al vetriolo è l’ambasciatore russo a Roma, Aleksey Paramonov, in occasione di un’intervista rilasciata a Ria Novosti. “Nei nostri Paesi esistono molti cittadini ragionevoli, ai quali non è indifferente il destino delle relazioni russo-italiane e che vorrebbero vedere segnali positivi di cambiamento, un inizio di risalita dei rapporti da profondità della ‘fossa delle Marianne’, dove sono stati spinti dalla politica in stile kolkhoz dell’Europa occidentale”, sono le parole esatte impiegate da Paramonov. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla diplomazia agli attacchi hacker, da dove passa la nuova pressione russa su Roma

Approfondimenti su Russia Italia

L’ambasciata russa a Roma risponde alle parole di Tajani, ministro degli Esteri italiano.

La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi sulla capitale Kiev fino a domenica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Russia Italia

Argomenti discussi: Ucraina, ipotesi di tregua del gelo. Iran, Trump tra diplomazia e uso della forza; Ucraina, non si fermano gli attacchi. A gennaio oltre 6 mila droni e 5.500 bombe aeree; Iran, Trump (per ora) sceglie la diplomazia. Ma c'è l'incognita Khamenei; Ucraina: Abu Dhabi: il tavolo riparte, ma la linea che non si muove.

La musica lirica italiana al servizio della diplomazia. Il Soprano giapponese Fujiko Hirai, laureata a Roma Santa Cecilia, accompagnata dal Maestro Reiko Sugimoto, in Ambasciata per una serata dedicata a Puccini e all’amicizia sempre più forte tra Italia e Gi facebook

La musica lirica italiana al servizio della diplomazia. Il Soprano giapponese Fujiko Hirai laureata a Roma Santa Cecilia, accompagnata dal Maestro Reiko Sugimoto, in Ambasciata per una serata dedicata a Puccini e all’amicizia sempre più forte tra Italia e Gia x.com