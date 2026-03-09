Varese in auto con la patente scaduta e una pistola nel bagagliaio | arrestato

Un uomo residente nella provincia di Milano è stato arrestato a Varese dalla Guardia di finanza. Durante un controllo, è stato trovato con una pistola clandestina nel bagagliaio e guidava con la patente scaduta. Il pregiudicato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità.

Viaggiava in auto con la patente scaduta e u n'arma clandestina. L'uomo, cittadino italiano residente nella provincia di Milano, pregiudicato, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Varese. Nel corso di uno dei vari servizi, i finanzieri della compagnia di Luino, durante un posto di controllo e ffettuato nel Comune di Varese, hanno proceduto alla verifica di un'autovettura, accertando che il conducente era in possesso di una patente di guida scaduta di validità. A carico dell'uomo sono risultati numerosi precedenti penali per associazione a delinquere, porto d'armi da fuoco e truffa. Nel corso di un controllo al veicolo, nel bagagliaio è stata rinvenuta una pistola modello 315 calibro 8 millimetri a salve, prodotta dalla Bruni e risultata modificata e trasformata in arma semiautomatica capace di sparare proiettili comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

