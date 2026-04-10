Monterchi | arrestati con un chilo di cocaina in auto Sequestrati sia la droga e che 1.500 euro in contanti

Due persone sono state fermate dai carabinieri e trovate in possesso di oltre un chilo di cocaina nascosto nell’auto. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche 1.500 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato sul posto e la droga e il denaro sono stati messi sotto sequestro. Le persone coinvolte sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti.

MONTERCHI (AREZZO) – Avevano oltre un chilo di cocaina in macchina. Sono stati fermati, perquisiti e arrestati dai carabinieri. In carcere due cittadini di origine albanese, di 28 e 20 anni, sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro (Arezzo) con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno intercettato i due nel comune di Monterchi, all’altezza della località Le Ville. Alla vista del posto di controllo, i due avrebbero tentato di rallentare per eludere eventuali verifiche senza destare sospetti. Ma i carabinieri hanno deciso comunque di fermare il veicolo per un controllo approfondito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monterchi: arrestati con un chilo di cocaina in auto. Sequestrati sia la droga e che 1.500 euro in contanti In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a MonterchiMONTERCHI – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per... Sorpreso con droga e contanti in auto: arrestato 49enne. Sequestrati 7 grammi di cocainaI Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno arrestato nella tarda serata di ieri, 5 marzo 2026, un uomo di 49 anni ritenuto responsabile... Si parla di: Anziani derubati con il trucco. Ladri si fingono ufficiali. Blitz dei carabinieri: tre arresti. In auto con un chilo di cocaina: arrestati in due a MonterchiMONTERCHI – I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato due persone di origini albanesi, di 28 e 20 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... msn.com Monterchi: viaggiano con un panetto da 1 kg di cocaina nel sedile dell’autoArrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro ... msn.com