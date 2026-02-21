Deve scontare tre anni per bancarotta fraudolenta | individuato e condotto in carcere

A Montopoli, un uomo è stato arrestato e portato in carcere dopo aver evitato per anni il processo. La causa è una bancarotta fraudolenta commessa circa quattordici anni fa, che gli costa ora tre anni di detenzione. Le indagini hanno ricostruito le sue manovre finanziarie illecite, portandolo a essere scoperto e tradotto in cella. Ora dovrà scontare la pena, dopo un lungo periodo di attesa. La sua vicenda si conclude con l’arresto avvenuto nelle ultime ore.

MONTOPOLI – Conti in sospeso con la giustizia che tornano a bussare alla porta dopo quattordici anni. I carabinieri della stazione di San Romano hanno tratto in arresto un uomo di 62 anni, residente nel comune, colpito da un ordine di carcerazione definitivo emesso lo scorso 16 febbraio dalla procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. I fatti che hanno portato alla condanna risalgono all’agosto del 2012 e si sono consumati nel capoluogo fiorentino. Il 62enne è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, una ferita finanziaria che oggi, a distanza di oltre un decennio, si traduce in una sentenza passata in giudicato che non lascia più spazio a ricorsi o sospensioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta, 57enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriI carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 57 anni.

Arrestato durante un controllo: deve scontare oltre tre anni di carcere per furti in abitazioneNella mattinata di sabato 7 febbraio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni durante un normale controllo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.