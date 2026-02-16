Matteo Piantedosi ricevuto da Papa Leone XIV | Il ruolo dei Prefetti fondamentale per lo Stato e i territori

Matteo Piantedosi ha incontrato Papa Leone XIV per discutere della funzione dei Prefetti, un ruolo chiave per il controllo e l’amministrazione nei territori italiani. Durante l’appuntamento, il Ministro ha sottolineato come i Prefetti siano fondamentali per mantenere l’ordine pubblico e garantire servizi efficaci ai cittadini. Piantedosi ha portato con sé dati aggiornati sulle operazioni di sicurezza svolte nelle province, evidenziando il lavoro quotidiano degli enti locali.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato a un incontro di grande rilevanza istituzionale con Papa Leone XIV, insieme ai Prefetti della Repubblica. “È stato un momento di particolare significato istituzionale e umano”, ha dichiarato Piantedosi. Durante l’udienza, il Pontefice ha sottolineato l’importanza del ruolo dei Prefetti come punto di raccordo tra Stato e territori. “Specialmente in situazioni d’emergenza, davanti a calamità o pericoli, il vostro ruolo permette di esprimere al meglio i valori di solidarietà, coraggio e giustizia che onorano la Repubblica italiana”, ha affermato Papa Leone XIV, rivolgendosi ai rappresentanti del governo presenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Matteo Piantedosi ricevuto da Papa Leone XIV: “Il ruolo dei Prefetti fondamentale per lo Stato e i territori” Papa Leone XIV ricevuto da Erdogan per un colloquio privato Un messaggio di pace e speranza per Reggio Calabria: Falcomatà ricevuto in udienza da Papa Leone XIV Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, in un momento di significativa importanza per Reggio Calabria. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cpr in Emilia-Romagna, de Pascale: Ho sentito Piantedosi. No agli scontri, lavoriamo alle soluzioni; Rimpatri migranti: Piantedosi dichiara 7000, Eurostat ne conta 4780; Caso Cpr: Un sindaco non può apprenderlo dalla stampa; Apertura di un centro per i rimpatri a Bologna, il presidente de Pascale: No agli scontri, lavoriamo alle soluzioni. Askatasuna, Serracchiani: Delusa da Piantedosi, nessuna distinzioni tra attivisti pacifici e criminaliDebora Serracchiani sulle parole di Matteo Piantedosi dopo i fatti di Torino alla manifestazione per Askatasuna. la7.it Piantedosi sfida i giudici e l’ideologia immigrazionista: Così si favorisce l’irregolarità e si indebolisce lo StatoIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi apre un nuovo fronte politico e culturale sul tema dell’immigrazione, indicando non solo un problema operativo ma ... thesocialpost.it A fine dicembre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva parlato di circa 7.000 rimpatri nel 2025, presentando il dato come un successo. Ma secondo i dati pubblicati da Eurostat il 5 febbraio, i rimpatri effettivi risultano 4.780. Detto in altre parole: ha fornit - facebook.com facebook Bene l’impegno dell’amico Matteo Piantedosi e dei vertici Fs per prevenire i sabotaggi e scovare i criminali. L’Italia si è finalmente rimessa in moto, come dimostrano i Giochi straordinari che fanno fare bella figura al Paese agli occhi di tutto il mondo. Con il rec x.com