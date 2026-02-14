Montegrotto Terme | ciclo di incontri tra cultura storia e benessere nel segno di Gino Strada

A Montegrotto Terme, una serie di incontri tra cultura, storia e benessere prende il via per ricordare Gino Strada, morto recentemente, e il suo impegno nel settore sanitario. La cittadina si anima con eventi che coinvolgono esperti e cittadini, offrendo un’occasione per approfondire temi legati alla memoria e alla solidarietà. La prima serata si terrà nel centro storico, con una conferenza dedicata alle sue azioni umanitarie e ai progetti di assistenza in zone di guerra.

Montegrotto Terme: Cultura e Benessere al Centro con il Ciclo di Incontri Socio-Culturali. Montegrotto Terme si prepara ad accogliere una primavera ricca di iniziative culturali e formative. Un ciclo di quindici incontri, da febbraio a maggio, animerà il Centro Comunale intitolato a Gino Strada, offrendo spunti di riflessione su arte, storia, musica e salute a un pubblico di tutte le età. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con UPEL (Università Padovana dell'Età Libera) e il circolo Auser, mira a promuovere la cultura e la socializzazione come strumenti fondamentali per il benessere della comunità. Arte, storia, musica e salute: al centro Gino Strada quindici incontri dell'Upel-Auser«Siamo convinti che investire nella cultura e nella socialità sia fondamentale per migliorare il benessere dei cittadini di qualsiasi età e che contribuisca alla crescita della Comunità», dichiarano i ...