Sabato 18 aprile alle 15:30, il campo della Luiss sarà teatro di una partita valida per il Trofeo Lazio-Abruzzo. Gli Arieti affronteranno la squadra di casa nella decima giornata del campionato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni che cercano di ottenere punti fondamentali in questa fase della stagione. La partita si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza pubblico presente.

Sabato 18 aprile, alle ore 15:30, il campo della Luiss ospiterà una sfida di altissimo livello per il Trofeo Lazio-Abruzzo, dove gli Arieti affronteranno i padroni di casa nella decima giornata del campionato. Il confronto romano si preannuncia decisivo per le sorti della classifica, poiché la squadra reatina punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della tabella, avendo attualmente un vantaggio competitivo dovuto alla partita in meno rispetto ai primi classificati, gli All-Reds, dai quali distano soltanto un punto. L’equilibrio della classifica e lo stato di forma delle squadre. Il momento sportivo degli amarantocelesti è caratterizzato da una continuità vincente che li vede occupare la seconda posizione nel girone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arieti alla Luiss: sfida cruciale per conquistare il primato

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