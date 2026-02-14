Domotek Reggio Calabria | Decima vittoria consecutiva in Serie A3? Sfida cruciale a Napoli per il primato e la fuga
La Domotek Reggio Calabria ha conquistato la decima vittoria consecutiva in Serie A3, spinta dalla voglia di mantenere il primato e allontanarsi dalle inseguitrici. La squadra calabrese si prepara a giocare una partita decisiva contro il Napoli, in trasferta alle 18:00, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in classifica.
Domotek alla Ricerca della Decima: Sfida a Napoli nel Finale di Stagione della Serie A3. La Domotek Reggio Calabria punta a consolidare il primato nel campionato di Serie A3 Credem affrontando il Napoli in trasferta questa sera alle 18:00. I reggini, guidati da capitan Laganà, cercano la decima vittoria consecutiva, mentre i padroni di casa, reduci da un periodo di difficoltà, tentano di ritrovare il successo. La partita, trasmessa in diretta sul canale YouTube di LegaVolley, è cruciale anche alla luce della serrata classifica e dell’inseguimento della Castellana Grotte. Una Serie Positiva da Difendere.🔗 Leggi su Ameve.eu
Serie A3: Domotek Reggio Calabria allunga sulla vetta, Castellana Grotte faticano ma vincono. Gioia del Colle insidia.
La Domotek Reggio Calabria mantiene saldamente il primato in Serie A3, allungando sulla seconda in classifica.
Volley Reggio Calabria, vittoria netta su Sabaudia: Laganà e compagni blindano il primato nel girone A3.
La Domotek Volley Reggio Calabria vince senza problemi contro Sabaudia e si prende la testa del girone A3.
Pallavolo A3Maschile GirBlu – Nona sinfonia per Reggio Calabria, che supera anche Sabaudia(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) La Domotek Reggio Calabria prosegue nella sua fantastica cavalcata, disinnescando con personalità e autorevolezza la mina vagante Viridex Sabaudia, preziosa ... ivolleymagazine.it
Domotek ancora vincente: 3-0 a ReggioLa capolista della Serie A3 Credem, la Domotek Volley, non conosce soste. Nell'anticipo pomeridiano di domenica, la squadra allenata da Antonio Polimeni ha superato con un netto 3-0 una formazione dei ... reggiotv.it
La classifica dice che sono i primi. Il cuore dice che siamo a casa nostra. Sabato al PalaSiani arriva la capolista Domotek Reggio Calabria. Sulla carta sembra una sfida impossibile, ma la carta non scende in campo. In campo ci scendiamo noi, ci scende facebook