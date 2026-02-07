Volley A1 | Imoco Conegliano a Firenze per consolidare il primato e preparare i playoff | sfida cruciale contro Scandicci

Domenica alle 17, l’Imoco Conegliano scende in campo a Firenze per affrontare la Savino del Bene Scandicci. È una partita decisiva per consolidare il primato in classifica e prepararsi ai playoff. La sfida si gioca in diretta su Dazn e Volleyballworld, e potrebbe rivelarsi un passo importante nella corsa allo scudetto.

La sfida per lo scudetto si gioca a Firenze: l'Imoco Conegliano, attualmente leader della Serie A1 Tigotà, affronta la Savino del Bene Scandicci in un match cruciale per la Regular Season, domenica 8 febbraio alle ore 17, in diretta su Dazn e Volleyballworld.tv. Le Pantere di coach Daniele Santarelli, forti di 60 punti in classifica e quattro lunghezze di vantaggio sulle toscane, si preparano ad una doppia trasferta nel capoluogo toscano, che proseguirà martedì 10 febbraio con l'incontro contro Il Bisonte Firenze. La posta in palio è alta: non si tratta solo di consolidare il primato in campionato, ma anche di prepararsi al meglio per l'imminente fase dei play-off, dove ogni punto conquistato potrebbe fare la differenza.

