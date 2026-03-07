bullismo e cyberbullismo incontro dei carabinieri con gli studenti di roccaforzata

I Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera” di Roccaforzata per parlare di bullismo e cyberbullismo. L’incontro si è svolto nel plesso scolastico, coinvolgendo i ragazzi in una discussione dedicata ai rischi e alle conseguenze di comportamenti offensivi e vessatori. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con l’obiettivo di sensibilizzare su queste problematiche.

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Madonna della Camera", plesso Parini di Roccaforzata, hanno partecipato a un incontro formativo con i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità". All'iniziativa hanno preso parte il comandante della Compagnia, maggiore Silvana Fabbricatore, accompagnata dal comandante della Stazione di San Giorgio Jonico, maresciallo capo Antonio Sirsi, insieme a circa cento studenti, al dirigente scolastico e al corpo docente. Durante l'incontro sono stati affrontati i principali aspetti legati al fenomeno del bullismo, dalle forme di violenza fisica e verbale fino ai rischi collegati all'uso dei social network.

Lotta al bullismo e al cyberbullismo: un incontro a scuola con carabinieri, famiglie e psicologiTIGGIANO – Proseguono le attività di sensibilizzazione alla cultura della legalità da parte dell’Arma.

Bullismo e cyberbullismo: giudice e avvocati a colloquio con gli studenti dell'Isis "Corrado"Bella giornata all'insegna dell'informazione e della riflessione contro il bullismo e il cyberbullismo all'Isis “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno.

