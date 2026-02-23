Ariano Irpino controlli dei Carabinieri | denunce per guida alterata droga e fogli di via

Ariano Irpino, i Carabinieri hanno scoperto comportamenti illeciti durante un’intensa operazione di controllo. Un uomo è stato denunciato per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre altri sono stati segnalati per uso di droga. Due persone sono state accompagnate in caserma per i controlli e riceveranno il foglio di via, perché trovate in situazioni sospette. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per garantire la sicurezza.

Estesi controlli nell’arianese: quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza, segnalati assuntori di droga e avviati procedimenti per foglio di via obbligatori. Controlli mirati contro criminalità e illegalità diffusa. Ariano Irpino – Prosegue l’intensa attività di prevenzione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, per contrastare la criminalità comune e predatoria. La Compagnia di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati con un ampio dispiegamento di pattuglie, impegnate sia di giorno che di notte nelle aree urbane e periferiche dei comuni più esposti ai fenomeni delinquenziali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Guida alterata, senza patente e armi: tre denunce dopo i controlli sulle stradeNel fine settimana, i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito controlli straordinari per garantire la sicurezza stradale.

Controlli dei Carabinieri a Benevento: denunce e sequestri drogaNella città di Benevento, i Carabinieri hanno condotto un'operazione di controllo che ha portato alla denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza e alla segnalazione di tre soggetti per uso di stupefacenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano Irpino; Ariano Irpino: fallisce il tentativo di consegnare droga nascosta nelle parti intime –; Ariano Irpino, Maria Lucia a 20 anni dal trapianto: Ringrazio ogni giorno il donatore; Chiamata al 112 durante l’aggressione, operatore salva una donna fingendosi corriere al telefono: arrestato 50enne - FoggiaToday.

Ariano Irpino, controlli antidroga sul territorio: utilizzato anche un elicotteroControlli dei carabinieri dall’alto con l’elicottero ad Ariano Irpino e nei comuni del comprensorio. La compagnia carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati, anche con l’ausilio di un ... ilmattino.it

Ariano Irpino, controlli su tutto il territorio: controllate 150 personeGiro di vite dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino sul territorio di competenza. I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno finora interessato le aree urbane e ... ilmattino.it

Al voto anche Ariano Irpino - facebook.com facebook

Il 18 febbraio 2026 ad Ariano Irpino il seminario “Sicurezza nelle gallerie, esperienze sul campo”, promosso da #Inail Campania con Ordine degli Ingegneri, Formedil e Webuild. Focus su sicurezza nei cantieri ferroviari. Previsti 3 Cfp. urly.it/31dw-5 x.com