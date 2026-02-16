Ariano Irpino AV – L’intuizione dell’operatore del 112 mette in salvo una donna vittima di violenza | 50enne arrestato dai Carabinieri

Ariano Irpino, 50enne arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato e picchiato l’ex moglie – questa mattina, un operatore del 112 ha intuito la gravità della situazione e ha chiamato subito le forze dell’ordine. La donna, in fuga da settimane, si trovava in un appartamento nel centro cittadino, quando è stata trovata dai militari. La chiamata tempestiva ha evitato che la violenza continuasse.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe minacciato e percosso l'ex moglie: decisivo l'intervento dei Carabinieri allertati dal 112. I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di " maltrattamenti contro familiari o conviventi", un 50enne della provincia di Foggia, già noto alle Forze dell'Ordine per analoga tipologia di reato. È accaduto ad Ariano Irpino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe recato presso l'abitazione dell'ex moglie e, dopo aver infranto una finestra, avrebbe minacciato e percosso la donna all'interno dell'appartamento.