ariana grande ora sappiamo chi interpreta nel nuovo ti presento i fotter

L'attrice e popstar è la new entry della saga che vede il ritorno dei volti storici di Ben Stiller e Robert De Niro. Il nuovo capitolo arriverà al cinema durante la prossima stagione natalizia A sorpresa, Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Ti Presento i Fotter, il quarto capitolo della saga iniziata con Ti presento i miei e con protagonisti Ben Stiller e Robert De Niro. Ariana Grande è la new entry della saga e il suo personaggio è al centro della narrazione del nuovo film, ma scopriamo meglio qual è il suo ruolo all'interno della nuova storia. Il ruolo di Ariana Grande in Ti Presento i Fotter La popstar, reduce dal successo internazionale dei due film di Wicked al cinema, interpreta Olivia Jones, una ragazza che frequenta Henry Fotter, figlio .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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