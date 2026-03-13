Cavallo da corsa turco servito come manzo in una mensa dei poveri | il suo microchip trovato nel pasto

In una mensa dei poveri in Turchia, un uomo ha scoperto nel suo pasto un microchip identificativo di una cavalla da corsa, servita come manzo. Il microchip, appartenente a un cavallo da corsa turco, è stato rinvenuto all’interno del piatto. L’episodio ha scatenato reazioni di sdegno e ha portato all’apertura di un’indagine penale. La vicenda ha suscitato grande clamore nel paese.

Orrore, indignazione e inchiesta penale per quello che è accaduto in una mensa dei poveri in Turchia: un uomo ha trovato nel suo pasto un oggetto che era un microchip identificativo di una cavalla da corsa, macellata illegalmente e servita come manzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’ex europarlamentare Lara Comi assolta in appello da corruzione nel caso Mensa dei poveri: pena ridotta a un annoLa Corte d'Appello di Milano ha ridotto la condanna a Lara Comi: cancellate le accuse di corruzione, resta un anno di reclusione con pena sospesa e... Processo ‘Mensa dei Poveri’: Lara Comi assolta in appello da corruzioneUna svolta è stata segnata nel processo legato al caso ‘Mensa dei Poveri‘: con l’assoluzione dalle accuse di corruzione e di un episodio di truffa,... Approfondimenti e contenuti su Cavallo da corsa turco servito come... Discussioni sull' argomento Palio. Ecco com’è andata la prima riunione delle Corse di addestramento: attenzione a Gingillo. Rivedi la diretta (Foto); Chi sono i curdi, storia di un popolo (e di uno Stato mai nato); Corse di Legnano, pomeriggio di prove: vittorie per Zedde, Pusceddu, Atzeni, Turco e Belloni. È morto Ron Turcotte, storico fantino di uno dei cavalli da corsa più forti di sempreVenerdì sera è morto a 84 anni il canadese Ron Turcotte, noto per essere stato il più importante fantino di Secretariat, uno dei cavalli da corsa più forti di sempre. Si fece conoscere soprattutto nel ... ilpost.it Cavallo 'dopato' con bicarbonato, allenatore a processo a Bologna. Il procedimento partito da un esposto di Horse Angels #ANSA - facebook.com facebook Doping su cavallo da corsa, allenatore sotto processo: in aula arrivano i testimoni x.com