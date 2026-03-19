Alle 12:30 di questa mattina, lo Stadio Diego Armando Maradona si è aperto come spazio espositivo, con l’inaugurazione di un nuovo murales realizzato dall’artista Jorit. L’opera rappresenta undici figure leggendarie del Napoli, attraversando diversi decenni di storia del club. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del club e appassionati presenti per l’inaugurazione.

Stamattina alle 12:30 lo Stadio Diego Armando Maradona si trasforma in galleria d’arte. L’artista Jorit taglia il nastro della sua nuova opera, un murales che cattura undici leggende del Napoli attraverso i decenni. Non è solo street art: è un tributo visivo a chi ha fatto grande la città attraverso il pallone. Da Zoff a Maradona, da Cavani a Mertens, passando per gli eroi della difesa come Krol e Bruscolotti. Una celebrazione che il Comune di Napoli ha voluto nel “tempio” azzurro, tra la Curva A e i distinti, come punto di arrivo di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. L’opera e la firma stilistica dell’artista. Jorit non è nuovo a questi lavori monumentali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Maradona, la casa del Napoli diventa un museo: l’artista omaggia la città

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