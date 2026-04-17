Arezzo si presenta senza annunci clamorosi né promesse miracolose. Durante l'incontro pubblico, non sono stati usati slogan elettorali o proposte facili, ma si sono condivisi dati concreti e alcune idee pratiche. Sono stati illustrati progetti che si possono realizzare e altri che invece non sono fattibili. La riunione si è svolta senza fughe o momenti di tensione, mantenendo un confronto diretto e senza sconti.

Niente slogan da campagna elettorale, niente soluzioni facili: solo numeri, idee e qualche “questo si può fare, questo no”. Eppure — o forse proprio per questo — la sala resta piena e attenta. Chi l’avrebbe detto. Oh citti, ieri ad Arezzo non era la solita passerella da campagna elettorale, eh. era proprio aria diversa, di quelle che quando entri in sala lo senti subito: gente vera, mica figurine da social. Al Caurum Hall s’è visto un bel pienone, ma soprattutto s’è sentito un certo fermento, come quando la città si ricorda di essere viva davvero e non solo una cartolina buona per i turisti. Marcello Comanducci s’è presentato senza troppi fronzoli, niente promesse da venditore di pentole, ma roba concreta: dati, idee, e pure qualche “oh, questo si può fare e questo no”—che già di questi tempi è quasi rivoluzionario.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, sorpresa: niente promesse miracolose (e nessuno scappa dalla sala)

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