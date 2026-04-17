Arezzo ecco i nuovi cassonetti mimetici | talmente brutti che spariscono da soli dalla dignità cittadina

A Arezzo sono stati installati nuovi cassonetti definiti “mimetici” che si integrano con l’ambiente urbano. Questi contenitori sono stati collocati nel centro storico e sono caratterizzati da un design che li rende meno visibili rispetto ai modelli tradizionali. La scelta di questi cassonetti ha suscitato commenti tra i cittadini, alcuni notando il loro aspetto poco gradevole e il tentativo di nasconderli.

AREZZO — Dal cuore del centro storico sboccia la primavera. e con lei anche i nuovi cassonetti “a basso impatto visivo”. Basso sì, talmente basso che s’è infilato direttamente sotto le suole dei cittadini insieme a un certo colorino che definire “terra” sarebbe un’offesa all’agricoltura: un elegante, autoreferenziale, democraticissimo marroncino tendente al “cacchina deluxe”. Il Comune, insieme a Sei Toscana, presenta con orgoglio la rivoluzione della raccolta rifiuti: contenitori più moderni, intelligenti, col cervello elettronico e l’accesso con tessera. Insomma, più furbi dei cittadini che li guardano e pensano: “O che s’è fatto, s’è ribaltata la stalla in Piazza?” L’idea, dicono, è ridurre l’impatto estetico nel centro storico.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, ecco i nuovi cassonetti “mimetici”: talmente brutti che spariscono da soli (dalla dignità cittadina) Notizie correlate Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla stradaUn’innovazione che avvicina Bergamo alle maggiori capitali europee, dove è già in uso, e che permetterà alle attività commerciali di conferire i... Leggi anche: Contratto Funzioni locali, Fp Cgil Arezzo: "Salari falcidiati da inflazione e diritti al ribasso. Altro che dignità" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il primo passo della Cadorna che sarà: ecco il nuovo centro per l'impiego; Fratelli d'Italia, lista mix di volti noti e new entry: ecco i candidati per il consiglio comunale; Valtiberina, ecco le strategie condivise per valorizzare le tipicità; Rigenerazione urbana, Veneri (Fdi): Il progetto del Terzo Luogo di Arezzo diventa realtà, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale l’accordo di pianificazione. Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadiniArezzo, 11 marzo 2026 – Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni: nuovi incontri nei territori per ascoltare i cittadini. Venerdì 13 marzo a Chiani, martedì 17 marzo a Pratantico e martedì 24 marzo ... lanazione.it C’è voglia di Arezzo Wave. Riparte il concorso rockPartono le iscrizioni alla 40ª edizione del concorso che da quasi quarant’anni scopre i nuovi talenti della musica italiana. C’è tempo fino al 4 maggio per iscriversi alla 40ª edizione di Arezzo Wave ... lanazione.it Buongiorno da Piazza San Domenico Arezzo #Gianfranco Bardelli facebook