Contratto Funzioni locali Fp Cgil Arezzo | Salari falcidiati da inflazione e diritti al ribasso Altro che dignità

Il segretario generale della Fp Cgil di Arezzo ha commentato la situazione dei salari nel settore delle funzioni locali, sottolineando come l'inflazione abbia influito negativamente sui compensi e come i diritti dei lavoratori siano stati compromessi. La sua replica arriva in risposta alle dichiarazioni della Cisl riguardanti il rinnovo contrattuale, evidenziando la necessità di fare chiarezza nei confronti dei dipendenti.

Il segretario generale Nebbiai: "Perdita del 12% del potere d’acquisto. I numeri in busta paga non mentono: questo accordo è irricevibile" “Nessuna polemica personale, ma un doveroso atto di chiarezza verso i lavoratori”. Esordisce così Giacomo Nebbiai, segretario generale della Fp Cgil Arezzo, replicando alle recenti dichiarazioni della Cisl in merito al rinnovo del contratto delle Funzioni Locali. “La scelta di Cisl e Uil di firmare è legittima, ma - incalza Nebbiai - definire questo accordo un atto che ‘restituisce dignità economica’ significa ignorare la realtà dei fatti. La Fp Cgil non ha firmato questo contratto perché i numeri raccontano una storia molto diversa da quella propagandata”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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