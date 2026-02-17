Ecoisole interrate così i cassonetti rifiuti spariscono dalla strada

A Bergamo, le ecoisole interrate sono state installate per eliminare i cassonetti dalla strada. La scelta nasce per rendere le vie più pulite e migliorare la gestione dei rifiuti, come già fanno molte grandi città europee. Le nuove strutture consentono ai negozi e ai residenti di smaltire i rifiuti quotidianamente, senza dover aspettare i giorni di raccolta e senza ingombrare i vani con sacchi ingombranti.

Un’innovazione che avvicina Bergamo alle maggiori capitali europee, dove è già in uso, e che permetterà alle attività commerciali di conferire i rifiuti in modo corretto ogni giorno, evitando di accumulare nei propri vani sacchi ingombranti in attesa dei giorni di raccolta. Sono iniziati ieri, in via San Francesco d’Assisi 2, i lavori per realizzare la prima delle cinque ecoisole interrate intelligenti previste dal Comune: punti di raccolta pensati per rendere più semplice e corretta la gestione dei rifiuti, in particolare a servizio di bar e negozi. Entro giugno le nuove strutture saranno posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzo-cimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigiani-largo Belotti (centro) e in via Longo (Borgo Santa Caterina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla strada Ruzzini: “Cinque ecoisole interrate, pulizia strade e lotta ai mozziconi: così Bergamo cambia la gestione dei rifiuti” Bergamo rinnova la sua strategia per la gestione dei rifiuti, con l’introduzione di cinque ecoisole interrate, interventi di pulizia strade e iniziative contro i mozziconi. Prime ecoisole interrate a Bergamo: cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco dove L’amministrazione di Bergamo avvia i lavori per le prime ecoisole interrate, causati dalla necessità di migliorare la gestione dei rifiuti nelle zone commerciali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bergamo, ecco dove partono i lavori per le ecoisole interrate: Così via i rifiuti dai marciapiedi; Ecoisole interrate, così i cassonetti rifiuti spariscono dalla strada; Bergamo, lunedì al via i lavori per prime ecoisole interrate intelligenti: cinque nuovi punti di raccolta; Bergamo, al via i lavori per le cinque nuove ecoisole interrate: pronte entro giugno. Bergamo, partono i lavori per le ecoisole interrate: «Così via i rifiuti dai marciapiedi»Il cantiere da lunedì 16 febbraio in via San Francesco d'Assisi. L'intervento finanziato dal Pnrr per la raccolta differenziata di negozi, b&b e case vacanza ... bergamo.corriere.it Bergamo, lunedì al via i lavori per prime ecoisole interrate intelligenti: cinque nuovi punti di raccoltaSaranno pronte entro giugno: si parte da via San Francesco d'Assisi. Quasi un milione di euro di finanziamento PNRR ... bergamonews.it Prime ecoisole interrate a Bergamo: cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco dove - facebook.com facebook