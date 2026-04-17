A Arese, un uomo ha tentato di evitare un controllo dei carabinieri e ha dato il via a una fuga che si è conclusa con un incidente. Durante la corsa, ha investito un militare e ha urtato l’auto dei carabinieri, che si trovava sulla sua strada. Nell’auto sono state trovate 14 dosi di cocaina, e l’uomo è stato fermato poco dopo.

Scappa da un controllo dei carabinieri, urta violentemente un carabinier e e finisce la sua folle corsa contro la vettura dei militari. Un marocchino di 25 anni è finito in manette con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È successo mercoledì sera ad Arese. Tutto è iniziato durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte dei carabinieri della locale stazione: in via Della Costituzione hanno notato un auto con a bordo due persone in atteggiamento sospetto. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo, il passeggero si è dato alla fuga a piedi riuscendo a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arese, scappa all’alt dei carabinieri e nella fuga investe un militare. Nell’auto 14 dosi di cocaina

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