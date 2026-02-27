Aree interne a rischio | il decreto che spopola i borghi

Un nuovo decreto sta suscitando preoccupazioni nelle zone meno popolate del paese, dove molte comunità affrontano sfide di spopolamento e abbandono. La misura ha già fatto discutere tra cittadini e amministratori locali, che temono possibili ripercussioni sulla vita quotidiana e sui servizi essenziali. La questione riguarda direttamente le aree interne e il loro futuro, senza coinvolgere immediatamente aspetti giudiziari o controversie legali.

Il decreto Calderoli e il rischio abbandono delle aree interne: Non è una protesta politica, ma di buon senso. Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, non usa mezzi termini: il decreto Calderoli rappresenta un colpo mortale per le aree interne, già in difficoltà a causa della digitalizzazione e della crisi economica. La legge, basata su un parametro di altitudine media pari o superiore a 350 metri, esclude numerosi comuni montani dalla lista dei Comuni montani, privandoli di importanti agevolazioni. Tra i comuni esclusi ci sono Urbino, Fermignano e Sassocorvaro-Auditore, solo per citarne alcuni. Paolini sottolinea che questa non è una protesta politica, ma una questione di buon senso che riguarda tutti i sindaci, indipendentemente dal loro schieramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Decreto Montagna, Cortazzi (Cisl Salerno): “Criteri sbagliati, a rischio lavoro e servizi nelle aree interne”La nuova bozza del decreto sulla legge per la Montagna continua a presentare criticità rilevanti e recepisce solo in parte le osservazioni avanzate...

Riclassificazione dei comuni montani, D'Alfonso (Pd): "Decreto-canaglia che svuota le aree interne"Tutto da rifare il decreto del ministro Calderoli che esclude dalla definizione di "montani" 50 comuni abruzzesi.

