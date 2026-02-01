Un’area verde vicino a Piazza Repubblica potrebbe presto portare il nome di Rodolfo Da Ronche, conosciuto come Poppo. L’amministrazione sta valutando di intitolare il parco alla memoria dell’ex cittadino, apprezzato per il suo impegno verso la comunità. La proposta sta facendo discutere tra i residenti, molti dei quali ricordano con affetto la figura di Da Ronche. Ora si attende solo l’approvazione ufficiale per rendere omaggio a questa persona che ha lasciato il segno nel quartiere.

Una proposta per intitolare alla memoria di "Poppo" Da Ronche (foto) l’area verde confinante con Piazza Repubblica, ricordando la sua dedizione per la cittadinanza. Nelle scorse settimane la comunità ha dato l’ultimo saluto a Rodolfo Da Ronche, per tutti "Poppo", morto all’età di 92 anni, con una partecipazione numerosa e sentita. La famiglia Da Ronche, con la sua attività, è stata una presenza constante nelle feste, nelle sagre e negli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza. Il Luna Park non è solo un luogo di divertimento, ma uno spazio dove le persone possono incontrarsi e socializzare. La famiglia Da Ronche è legata storicamente allo spettacolo viaggiante e alle tradizioni popolari del territorio, lo dimostra l’eredità del figlio di Rodolfo, Paolo, che continuerà a far divertire generazione di giovani con passione e dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un’area verde intitolata a Rodolfo Da Ronche"

Approfondimenti su Rodolfo Da Ronche

La strada di Via Bonanno è stata dedicata a Mino Farnesi, il grande pisano che ha tanto amato la città.

Dopo un intervento di riqualificazione, un'area verde di San Massimo è stata intitolata a Vittorino Colombo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rodolfo Da Ronche

Argomenti discussi: Via Bonanno Pisano: intitolata a Mino Farnesi l’area verde che costeggia le Mura; Cerimonie: un'area verde intitolata all'imprenditore Mino Farnesi; Un’area verde intitolata a Rodolfo Da Ronche; Via Bonanno Intitolata a Mino Farnesi l’area verde che costeggia le Mura.

Un’area verde intitolata a Rodolfo Da RoncheLo chiede Fratelli d’Italia, per ricordare il 92enne scomparso di recente, sempre attivo nel luna park. ilrestodelcarlino.it

Un parco per Donato Fezzuoglio: intitolata l'area verde dello stadio Usu al carabiniere eroe morto venti anni faIl luogo della crescita e del divertimento di tanti bambini umbertidesi porta il nome del carabiniere eroe. Da venerdì 30 gennaio il parco dello stadio Usu a Umbertide è dedicato all’ appuntato dei ... corrieredellumbria.it

Si è da poco conclusa la 2ª edizione del Trofeo Rodolfo Becheri, competizione organizzata per la scuola calcio e intitolata a una figura storica della società pratese. Il responsabile dell'area tornei del CSL Prato Social Club Alessio Mastropietro ha tracciato u - facebook.com facebook