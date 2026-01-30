La strada di Via Bonanno è stata dedicata a Mino Farnesi, il grande pisano che ha tanto amato la città. L’area verde che si trova lungo le Mura ora porta il suo nome. Chi passerà di lì potrà ricordarlo e pensare alla sua passione per Pisa. I lavori di riqualificazione sono ancora in corso, ma presto quella zona diventerà ancora più bella e riconoscibile.

"Chiunque passerà da questo luogo, destinato a diventare ancora più iconico alla fine del cantiere, potrà ricordare la figura di un grande pisano che tanto ha amato la nostra città". Con questa parole il vicesindaco Filippo Bedini ha scoperto il cartello intitolato a Mino Farnesi nell’area verde di via Bonanno Pisano, a pochi passi dagli Arsenali. La zona non è casuale, visto che nell’area della Cittadella è esposta la statua di Galileo Galilei che lo stesso Farnesi commissionò alla scultrice Stefania Guidi e poi regalò alla cittadinanza. Cavaliere del lavoro nel 1998, Mino Farnesi stato una personalità di spicco del mondo imprenditoriale nazionale e culturale pisano: ha fondato nel 1967 la " Grafica Zannini ", il primo passo di un percorso nel campo tipografico che lo renderà famoso a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Bonanno Intitolata a Mino Farnesi l’area verde che costeggia le Mura

È stato approvato un nuovo spazio verde sopra le Mura, che comprende un percorso pedonale e ciclabile e un'area fitness.

Dopo un intervento di riqualificazione, un'area verde di San Massimo è stata intitolata a Vittorino Colombo.

