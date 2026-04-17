Arcumeggia tra murales e mistero | arte e gotico in Valcuvia

Sabato 18 aprile 2026, il borgo di Arcumeggia in Valcuvia sarà teatro di un evento che unisce murales e elementi gotici. La giornata prevede esposizioni di opere artistiche sui muri del centro storico e momenti dedicati alla narrazione letteraria. La manifestazione coinvolge artisti locali e autori, e si svolge in spazi pubblici del paese, offrendo ai visitatori un’esperienza che combina arte urbana e cultura.

Sabato 18 aprile 2026, il borgo di Arcumeggia in Valcuvia si trasformerà nel palcoscenico di un appuntamento che fonde l’estetica urbana con la narrazione letteraria. La giornata inizierà alle ore 10:30 con il punto di ritrovo stabilito per i partecipanti, aprendo la strada a una mattinata dedicata alla scoperta delle pareti dipinte che caratterizzano questo comune della provincia di Varese. Alle ore 11:00, la Pro Loco guiderà i visitatori attraverso un percorso gratuito tra i murales e le zone più caratteristiche del centro storico. Tra decoro urbano e valorizzazione del territorio varesotto. L’iniziativa di sabato non rappresenta soltanto una passeggiata tra i colori di un paese celebre per le sue opere murarie, ma si configura come un importante motore di micro-economia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcumeggia tra murales e mistero: arte e gotico in Valcuvia Notizie correlate San Valentino tra i murales: a Forlì un 'Art street tour' tra amore e arteIn occasione di San Valentino, Forlì ospiterà un Art Street Tour dedicato alla Street Art cittadina, con un percorso guidato alla scoperta dei... Murales, l’arte che unisce e rigenera: giovani all’opera tra Passano e CorianoProsegue a Coriano il “Progetto Murales”, l’iniziativa che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di espressione, partecipazione e bellezza condivisa.