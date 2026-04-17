Arco di Prato quando il Comune voleva abbatterlo | un progetto del 1876

Nel cuore del centro storico di Lecce si trova un arco di Prato, un elemento architettonico che da secoli cattura l’attenzione di visitatori e residenti. La sua presenza è legata a un progetto risalente al 1876, periodo in cui il Comune aveva previsto di demolirlo. Questo arco rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della zona, contribuendo a definire l’identità visiva del quartiere.

LECCE – È uno degli scorci più riconoscibili del centro storico, capace di sorprendere lo sguardo dei turisti e di evocare un immaginario profondamente radicato tra i leccesi. Eppure, nell’Ottocento, l’Arco di Prato fu considerato un ostacolo da eliminare. Non un simbolo, ma un problema urbano.A.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Crolla l?arco naturale di Sant?Andrea, conosciuto come «arco dell'amore». L?erosione cancella la cartolina del Salento Pubblicato il bando del Comune per l'elenco degli enti erogatori del progetto "Dopo di noi"L’iniziativa mira a promuovere percorsi di autonomia e indipendenza per le persone con disabilità rispetto al nucleo familiare di origine, in vista... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dalla rete di vicinato alla rigenerazione urbana, a Vernio nasce un progetto innovativo di coabitazione intergenerazionale; DAL ZOTTO E SALVATORE TRIONFANO NELLA TAPPA DI COPPA ITALIA BOULDER SALVATORE E GIACANI SOLLEVANO IL TROFEO DI CIRCUITO; TOSCANA Bene Comune – #La Partita del Futuro; Le pietre di Prato, l’omaggio di Bill Holmes alla città. Arco di Prato, quando il Comune voleva abbatterlo: un progetto del 1876Icona dell’identità leccese, tra pregio storico e musica folk, nell’Ottocento era percepito come un problema di sicurezza, igiene e intralcio alla libera circolazione. L’assemblea cittadina si espress ... lecceprima.it È l’Istituto Livi Brunelleschi di Prato il vincitore dell’edizione 2026 di “TOSCANA Bene Comune – #La Partita del Futuro” con il progetto “L’Arco della seta e della lana”, selezionato come migliore proposta tra quelle presentate dalle scuole secondarie di second - facebook.com facebook