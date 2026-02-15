Crolla l?arco naturale di Sant?Andrea conosciuto come arco dell' amore L?erosione cancella la cartolina del Salento

L’arco naturale di Sant’Andrea, noto come «arco dell’amore», si è definitivamente sgretolato a causa delle intense piogge che da giorni colpiscono il Salento. La forte erosione ha fatto crollare la formazione rocciosa, simbolo della località di Melendugno, lasciando un vuoto visibile dalla spiaggia sottostante. La mareggiata e le precipitazioni continue hanno indebolito la struttura, portando alla fine dell’iconico arco di pietra calcarea.

MELENDUGNO - La furia del maltempo non ha dato tregua alla costa adriatica. Sotto la pioggia forte di questi giorni la struttura rocciosa dell'Arco dei Faraglioni di Sant'Andrea ha ceduto definitivamente. La scoperta è avvenuta all'alba di stamane, quando i primi passanti hanno notato l'assenza del celebre profilo di falesia che caratterizzava la baia. Il crollo, causato con ogni probabilità dalle forti infiltrazioni e dallo schiaffo delle onde, riaccende i riflettori sulla fragilità delle falesie salentine. Nonostante fosse un luogo monitorato per la sua pericolosità geologica, l'arco continuava a essere la meta preferita del turismo internazionale.