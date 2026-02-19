Pubblicato il bando del Comune per l' elenco degli enti erogatori del progetto Dopo di noi

Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso per raccogliere le candidature di enti che offriranno servizi per il progetto “Dopo di Noi”. La decisione deriva dalla necessità di organizzare un elenco ufficiale di organizzazioni qualificate a garantire assistenza alle persone con disabilità grave. La misura prevede interventi concreti come supporto abitativo, assistenza e accompagnamento. Le associazioni interessate devono presentare domanda entro la scadenza stabilita. La richiesta mira a creare una rete stabile di enti pronti a intervenire in modo efficace.

L’iniziativa mira a promuovere percorsi di autonomia e indipendenza per le persone con disabilità rispetto al nucleo familiare di origine, in vista del “dopo di noi” Pubblicata dal Comune di Pescara la manifestazione d'interesse per costituire un elenco di organismi qualificati incaricati di erogare gli interventi previsti dalla Legge sul “Dopo di Noi” (n. 1122016). L’iniziativa favorisce percorsi di autonomia e indipendenza per persone con disabilità, preparandole al “dopo di noi” attraverso soluzioni personalizzate e orientate all’autodeterminazione. La selezione riguarda soggetti con esperienza comprovata nella gestione di servizi per persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo, mediante progetti individualizzati volti a sostenere la deistituzionalizzazione e a rafforzare le competenze personali.🔗 Leggi su Ilpescara.it

