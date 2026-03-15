Belluno | 4 martiri corteo e memoria viva per il 17 marzo

A Belluno, martedì prossimo, si terrà una cerimonia nella piazza dedicata ai Martiri per ricordare i quattro partigiani uccisi il 17 marzo 1945. La commemorazione coinvolgerà un corteo e momenti di riflessione pubblica, nel rispetto della memoria di chi ha perso la vita in quegli eventi. La giornata vuole mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto quel giorno.

Belluno si prepara a onorare la memoria dei quattro partigiani uccisi il 17 marzo 1945, con una cerimonia che si svolgerà martedì prossimo nella piazza intitolata ai Martiri. L’evento, previsto per le ore 11:00, vedrà la partecipazione di autorità, studenti e cittadini in un corteo solenne che partirà dalla traversa centrale della piazza. La data del 17 marzo segna un momento cruciale nella storia locale, poiché ricorda l’esecuzione pubblica di Salvatore Cacciatore, Giuseppe De Zordo, Valentino Andreani e Gianni Piazza. Questa commemorazione non è isolata ma segue di pochi giorni l’appuntamento tenutosi domenica 8 marzo al Bosco delle Castagne, dedicato alla strage nazista avvenuta in quel luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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