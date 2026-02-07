Askatasuna il video che inchioda la sinistra | applausi e cori per gli incappucciati

Durante una manifestazione, un video mostra chiaramente come alcuni dei cosiddetti “pacifici” siano in realtà parte di un gruppo di incappucciati che incitano alla violenza. Applausi e cori sono stati rivolti agli aggressori, che hanno partecipato a scontri con le forze dell’ordine. La scena ha lasciato tutti sgomenti, mentre le immagini rivelano che dietro i cori di supporto si nascondeva un tentativo di seminare il caos, con partecipanti arrivati da tutta Italia e persino dall’estero.

Applausi scroscianti. Da spellarsi le mani. Nemmeno stesse passando Leo Messi. I cosiddetti manifestanti “pacifici”, difesi a spada tratta da Pd e compagni, stavano invece incoraggiando il blocco nero, ovvero i picchiatori dell’Askatasuna e i loro sodali giunti da mezza Italia e pure dall’estero con l’unico scopo di seminare il caos e attaccare la polizia. Giovani incappucciati e con maschere anti-gas già sistemate sul volto, che di lì a poco avrebbero dichiarato guerra allo Stato, tra due ali di folla. «Evviva, evviva, evviva Askatasuna!», si sente gridare da chi stava ai lati. E anche i messaggi che circolano sui canali d’area antagonista non lasciano spazio a dubbi sul sostegno ai violenti in marcia su corso Regina Margherita, verso la sede del centro sociale sgomberato prima di Natale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

