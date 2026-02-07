Durante una manifestazione, un video mostra chiaramente come alcuni dei cosiddetti “pacifici” siano in realtà parte di un gruppo di incappucciati che incitano alla violenza. Applausi e cori sono stati rivolti agli aggressori, che hanno partecipato a scontri con le forze dell’ordine. La scena ha lasciato tutti sgomenti, mentre le immagini rivelano che dietro i cori di supporto si nascondeva un tentativo di seminare il caos, con partecipanti arrivati da tutta Italia e persino dall’estero.

Applausi scroscianti. Da spellarsi le mani. Nemmeno stesse passando Leo Messi. I cosiddetti manifestanti “pacifici”, difesi a spada tratta da Pd e compagni, stavano invece incoraggiando il blocco nero, ovvero i picchiatori dell’Askatasuna e i loro sodali giunti da mezza Italia e pure dall’estero con l’unico scopo di seminare il caos e attaccare la polizia. Giovani incappucciati e con maschere anti-gas già sistemate sul volto, che di lì a poco avrebbero dichiarato guerra allo Stato, tra due ali di folla. «Evviva, evviva, evviva Askatasuna!», si sente gridare da chi stava ai lati. E anche i messaggi che circolano sui canali d’area antagonista non lasciano spazio a dubbi sul sostegno ai violenti in marcia su corso Regina Margherita, verso la sede del centro sociale sgomberato prima di Natale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, il video che inchioda la sinistra: applausi e cori per gli incappucciati

La premier Giorgia Meloni mette in chiaro che le violenze di Torino di sabato non saranno tollerate.

Askatasuna scuote il panorama politico con Montaruli che attacca il Pd: una posizione dura che segnala una rottura definitiva.

