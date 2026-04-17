Appio Latino cartine e filtri abusivi | 9mila prodotti sequestrati in un minimarket

Nella zona di Appio Latino, sono stati sequestrati circa 9.000 prodotti tra cartine e filtri per sigarette trovati in un minimarket. La merce era esposta in modo visibile e pronta per essere venduta, ma non risultava avere le autorizzazioni necessarie. L'operazione ha portato al ritiro della merce illegale, che si trovava senza documentazione conforme alle normative vigenti.

Cartine e filtri per le sigarette in bella mostra. Merce pronta per la vendita ma senza autorizzazione. Prodotti esposti in maniera abusiva e proposti in un minimarket all'Appio Latino.La scoperta è stata effettuata dalla guardia di finanza del 1° Nucleo operativo metropolitano del I Gruppo Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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