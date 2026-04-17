Appiano Gentile Inter | questa sera la sfida contro il Cagliari

Da internews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si gioca la partita tra l’Inter e il Cagliari. La gara si svolge ad Appiano Gentile, dove si stanno definendo le ultime notizie sulla formazione, con particolare attenzione agli infortunati e ai tempi di recupero. Sono state comunicati anche i nomi dei giocatori diffidati e altre informazioni relative alla preparazione della squadra in vista dell’impegno. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi i club.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Questa sera la sfida contro il Cagliari. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2):  Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com

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