Appiano Gentile Inter | questa sera la sfida contro il Cagliari

Questa sera si gioca la partita tra l’Inter e il Cagliari. La gara si svolge ad Appiano Gentile, dove si stanno definendo le ultime notizie sulla formazione, con particolare attenzione agli infortunati e ai tempi di recupero. Sono state comunicati anche i nomi dei giocatori diffidati e altre informazioni relative alla preparazione della squadra in vista dell’impegno. La sfida rappresenta un momento importante per entrambi i club.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Questa sera la sfida contro il Cagliari. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Bisseck: lieve risentimento ai flessori coscia destra, tentativo rientro dalla metà di aprile Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: questa sera la sfida contro il Cagliari Notizie correlate Appiano Gentile Inter: Grande attesa per la sfida di questa sera contro la Roma a San Sirodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida contro il Cagliaridi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: È un derby: la partitissima di Appiano; Battocletti visita l'Inter ad Appiano: Per me è una questione di famiglia; Calciomercato Inter, il centrocampo cambia volto: chi entra e chi esce; CdS - L'Inter alza i giri del motore verso Como: torna Carlos, Augusto, sorpresa nel reparto esterni?. Battocletti: Tifo Inter fin da bambina. Super fan di Lautaro. La finale del 2010…La mezzofondista trentina, grande tifosa nerazzurra, è stata ospite della squadra del suo cuore ad Appiano Gentile ... fcinter1908.it Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it CHE GIORNATA PER NADIA! Nadia Battocletti, l'atleta azzurra reduce dallo storico argento nei 10.000 metri ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata ospite dell'Inter presso il centro sportivo di Appiano Gentile. La mezzofondista ha assistito alla - facebook.com facebook Inter, proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile: ancora aggregato Mosconi x.com