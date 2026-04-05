Questa sera si disputa a San Siro la partita tra Inter e Roma. La formazione nerazzurra si prepara all'incontro con alcuni giocatori infortunati e altri diffidati. Sono state comunicate le ultime notizie su eventuali cambiamenti e sui tempi di recupero dei calciatori assenti. Le notizie arrivano da fonti vicine al club di Appiano Gentile, che aggiornano sulla situazione della squadra in vista del match.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Tutto pronto per la sfida di questa sera contro la Roma a San Siro. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Grande attesa per la sfida di questa sera contro la Roma a San Siro

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