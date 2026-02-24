Parma obiettivo sviluppo | Più intelligenza artificiale e servizi all’avanguardia

La decisione di investire in nuove tecnologie deriva dalla crescente richiesta di servizi innovativi nel settore fieristico. Fiere di Parma punta a rafforzare la propria offerta introducendo intelligenza artificiale e soluzioni all’avanguardia. L’obiettivo è migliorare l’efficienza degli eventi e favorire la crescita delle aziende locali. La strategia si basa su un investimento mirato in infrastrutture e collaborazioni, per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Crescita organica, sviluppo infrastrutturale e aggregazione di competenze: è su questa architettura che Fiere di Parma ha costruito il proprio posizionamento industriale. Una strategia che nel 2025 si traduce in risultati economico-finanziari di rilievo, con gli obiettivi fissati al 2029 e già raggiunti in anticipo. "La nostra è stata una crescita organica, non una rincorsa in termini di dimensioni, sostenuta da tutti gli azionisti e dalle nostre competenze distintive", afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. I ricavi consolidati superano i 54 milioni di euro, in crescita rispetto ai 45 milioni del 2024; l’Ebitda si attesta a 14 milioni, con oltre 30 milioni di free cash disponibili per nuovi investimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

