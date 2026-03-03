Aeroporti la Regione fa squadra | via libera al progetto di legge 4 milioni l’anno per sviluppo e integrazione

La Regione ha approvato un progetto di legge che prevede un finanziamento di quattro milioni di euro all’anno destinato allo sviluppo e all’integrazione degli aeroporti regionali. La pianificazione coinvolge gli scali di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, con l’obiettivo di creare un sistema più equilibrato e interconnesso. La misura mira a definire strategie per uno sviluppo armonico e competitivo degli aeroporti.

Una pianificazione di lungo periodo che consentirà di considerare il ruolo di tutti gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì, Rimini – all'interno di un sistema equilibrato e interconnesso, e individuare le strategie più efficaci per uno sviluppo armonico e competitivo. È quanto prevede, in estrema sintesi, il progetto di legge regionale sul sistema aeroportuale, approvato lunedì dalla Giunta. "Vogliamo costruire un sistema integrato, in cui ogni scalo possa contribuire allo sviluppo del territorio e alla competitività della nostra regione - sottolinea il presidente, Michele de Pascale-. In un contesto che vede la domanda di mobilità e di connessioni internazionali in costante crescita, è infatti sbagliato contrapporre il ruolo strategico internazionale dell'aeroporto Marconi con la crescita degli altri scali".