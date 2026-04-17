Apicoltura produzione crollata del 60% | la nuova legge regionale punta al rilancio del comparto
La regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge sull’agricoltura, con l’obiettivo di sostenere il settore dell’apicoltura. Negli ultimi mesi, la produzione di miele ha registrato un calo del 60 per cento. La legge prevede misure specifiche per tutelare le api autoctone italiane e favorire il rilancio di una delle attività più importanti per l’ecosistema e l’economia locale.
Tutelare e promuovere l’ape autoctona italiana. È uno dei capisaldi della nuova legge regionale sull’agricoltura approvata mercoledì scorso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento, nel complesso, prevede 12 milioni di euro nel prossimo triennio, con interventi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Legge agricola, l'apicoltura al centro del rilancio: stanziati fondi per contrastare la crisi del miele
Servizi consolari e comunità abruzzesi nel mondo: la nuova legge regionale al centro del confronto del Cram“Questo nuovo direttivo – commenta Santangelo – saprà dare il giusto impulso all’azione di raccordo e sostegno che la Regione vuole avviare con le...