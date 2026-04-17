Apicoltura produzione crollata del 60% | la nuova legge regionale punta al rilancio del comparto

La regione Emilia-Romagna ha approvato una nuova legge sull’agricoltura, con l’obiettivo di sostenere il settore dell’apicoltura. Negli ultimi mesi, la produzione di miele ha registrato un calo del 60 per cento. La legge prevede misure specifiche per tutelare le api autoctone italiane e favorire il rilancio di una delle attività più importanti per l’ecosistema e l’economia locale.