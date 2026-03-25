Servizi consolari e comunità abruzzesi nel mondo | la nuova legge regionale al centro del confronto del Cram

Durante la seconda riunione del consiglio direttivo del Cram si è discusso del funzionamento dei servizi consolari e delle strategie di sostegno alle associazioni abruzzesi all’estero. Al centro dell’incontro anche l’applicazione della nuova legge regionale, approvata di recente, che riguarda i rapporti tra la regione e la comunità abruzzese nel mondo. La seduta si è concentrata sulle modalità di attuazione e sugli interventi previsti.

“Questo nuovo direttivo – commenta Santangelo – saprà dare il giusto impulso all’azione di raccordo e sostegno che la Regione vuole avviare con le associazioni, le federazioni e le confederazioni degli abruzzesi nel mondo. La presenza di Corradi, in questo senso, rafforza la componente internazionale del direttivo, garantendo un collegamento diretto con le comunità abruzzesi. La nuova legge regionale – aggiunge – ha profondamente aggiornato la disciplina relativa agli abruzzesi nel mondo per rispondere alle reali esigenze di una platea migratoria profondamente mutata rispetto al passato”. Sui temi specifici affrontati dal direttivo, un focus... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Servizi consolari e comunità abruzzesi nel mondo: la nuova legge regionale al centro del confronto del Cram Articoli correlati Nuova legge regionale sul commercio, Confesercenti: «Bene il confronto avviato con le categorie»Accolta con favore l’iniziativa dell’assessore regionale Massimo Bitonci, che ha avviato un percorso di confronto con le categorie economiche in... Leggi anche: Imprese, Excellence Makers Summit 2026: a confronto su mondo del cleaning e dei servizi Tutto quello che riguarda Servizi consolari Temi più discussi: Servizi consolari a favore dei cittadini marocchini; AUSTRALIA | Brisbane, l’Ambasciatore Paolo Lener incontra la comunità italiana: focus su servizi consolari, lingua e imprese [FOTO]; Il Comites Caracas incontra la comunità a Barinas - Aise.it; 75955 - eda.admin. Servizi consolari e comunità abruzzesi nel mondo: la nuova legge regionale al centro del confronto del CramA presiedere la seduta del consiglio direttivo del Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo è stato l’assessore regionale Santangelo: Questo direttivo darà nuovo impulso, dichiara alla presenza ... ilpescara.it A Pescara riunione del nuovo direttivo del CramIl funzionamento dei servizi consolari, la programmazione delle misure da mettere in campo a sostegno delle associazioni degli abruzzesi nel mondo e la nuova legge regionale in materia di relazioni tr ... regione.abruzzo.it NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI CONSOLARI II Trimestre 2026 consrosario.esteri.it/it/news/dal_co… NUEVAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS CONSULARES II Trimestre 2026 consrosario.esteri.it/es/news/dal_co… x.com #Savona, 21 marzo 2026 – Il Consulado General del Ecuador en Génova ha realizzato nella città di Savona il secondo Consolato Mobile del 2026, confermando il proprio impegno nel portare i servizi consolari e l’assistenza istituzionale direttamente alle com - facebook.com facebook