GATE5.0 | aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche

È stata aperta una Open Call europea rivolta a progetti innovativi tra piccole e medie imprese del settore agroalimentare e tecnologico. L’iniziativa mette a disposizione quasi 2 milioni di euro per sostenere la transizione digitale e verde dell’agrifood nel continente. L’obiettivo è promuovere la modernizzazione del settore attraverso finanziamenti destinati a progetti che coinvolgono aziende di diversi paesi europei.

L'Unione europea continua a investire con decisione nella modernizzazione del settore agroalimentare.