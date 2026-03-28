Ignite NEB Open Call for Hosts | un’opportunità concreta per innovare i territori

È stata aperta una chiamata rivolta a enti e reti territoriali per candidarsi come host di Ignite NEB, un’iniziativa che offre un finanziamento massimo di 52 mila euro. Le candidature possono essere presentate fino al 7 maggio 2026. L’obiettivo è sostenere progetti che favoriscano lo sviluppo di ecosistemi locali dedicati all’innovazione.

Fino a 52mila euro per guidare ecosistemi locali dell’innovazione: candidature aperte fino al 7 maggio 2026 per enti e reti territoriali. Nel panorama delle politiche europee dedicate all’innovazione e allo sviluppo sostenibile, si apre una nuova e significativa opportunità per enti locali, associazioni e reti territoriali: la call “Ignite NEB Open Call for Hosts “, promossa dalla EIT Community NEB nell’ambito del più ampio progetto europeo New European Bauhaus. Si tratta di un’iniziativa che mira a selezionare organizzazioni capaci di guidare processi di trasformazione territoriale, con un approccio innovativo che unisce sostenibilità, inclusione sociale e qualità del design. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ignite NEB Open Call for Hosts: un’opportunità concreta per innovare i territori Articoli correlati Scienze motorie a scuola: PowerPoint di Universal Kinesiology pronti per spiegare sport, salute ed educazione civica. Una risorsa concreta per innovare la lezioneMateriali multimediali già pronti per le lezioni di Scienze Motorie ed Educazione Civica: come utilizzare presentazioni PowerPoint didattiche per... ASviS: le buone pratiche dei territori che rendono concreta l’Agenda 2030TESTO di Ivan Manzo, del Comitato di redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 12 febbraio 2026 In un...