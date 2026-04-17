Domani mattina alle 9,30 si svolgerà all’Hotel Quirinale di Roma la cerimonia di consegna del titolo di “Maestro del cognitivismo” ad Antonio Semerari. La cerimonia prevede la partecipazione di numerosi studiosi e professionisti del settore. Semerari riceverà il riconoscimento in un evento pubblico dedicato alla sua attività e ai contributi nel campo del cognitivismo.

Sarà conferito domani ad Antonio Semerari il titolo di “Maestro del cognitivismo”. La cerimonia si terrà all’Hotel Quirinale di Roma alle 9,30. Per il grande psicopatologo pugliese un ambito riconoscimento che celebra 50 anni di una carriera prestigiosa. La manifestazione. La manifestazione prevede una serie di interventi, tra i quali quello di Francesco Mancini, altro gigante della psicoterapia cognitiva. Semerari terrà la lectio magistralis sul tema: “La psicoterapia è una scienza?”. Interverranno diversi esponenti del cognitivismo. Leggi anche Narcisismo, tra delitti e politica: da Trump a Berlusconi, gli eccessi di un termine diventato di massa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antonio Semerari e il cognitivismo: la celebrazione di un maestro che ha fatto scuola in Italia

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