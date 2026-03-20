Il prossimo 18 aprile a Roma si terrà la cerimonia di premiazione della Sitcc, la società italiana di terapia cognitivo-comportamentale, che conferirà ad Antonio Semerari il riconoscimento di “maestro del cognitivismo”. Semerari è riconosciuto come uno dei maggiori psicopatologi italiani. La premiazione si svolgerà presso una sede della città, alla presenza di rappresentanti del settore.

Premio, “maestro del cognitivismo”. E’ l’importante riconoscimento che la Sitcc, la società italiana di terapia cognitivo-comportamentale, assegnerà il prossimo 18 aprile a Roma ad Antonio Semerari, uno dei maggiori psicopatologi italiani. L’evento. Il 18 aprile all’Hotel Quirinale di Roma, nella Sala Verdi, si terrà la manifestazione. Dopo l’introduzione di Fabio Monticelli, si terrà una relazione su “Il contributo di Antonio Semerari al cognitivismo contemporaneo”, Laudatio scientifica plurale con Francesco Mancini, Antonino Carcione e Angelo Maria Saliani. Lectio Magistralis del Maestro: “La psicoterapia è una scienza?”. Leggi anche Esce il Manuale dei disturbi di personalità, un testo tra attualità e strategie di intervento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antonio Semerari maestro del cognitivismo, la premiazione il 18 aprile prossimo a Roma

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