Il documentario su Don Bosco arriva su Sky Sport

Un nuovo documentario intitolato “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport” sarà trasmesso su Sky Sport. Il film si concentra sulla vita dell’educatore piemontese e sul suo rapporto con lo sport, evidenziando aspetti della sua figura e delle sue attività. La produzione approfondisce il ruolo di Don Bosco nel contesto giovanile e sportivo senza analisi o interpretazioni.

“Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport” racconta la figura dell’educatore piemontese e il suo legame con lo sport. Appuntamento sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sky Sport dedica uno speciale alla figura di San Giovanni Bosco con il nuovo documentario “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport”, in onda sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Il progetto racconta la vita, l’impegno educativo e la visione sociale del sacerdote piemontese, diventato nel tempo un punto di riferimento per l’educazione dei giovani e per il valore formativo dello sport. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Sky racconta Don Bosco: il documentario sul santo che ha educato generazioni di giovani attraverso lo sportSky Sport dedica un nuovo documentario alla figura di San Giovanni Bosco e al suo impegno educativo rivolto ai più giovani. Don Bosco. msn.com

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